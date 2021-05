Dalben agradece 800 cestas básicas para famílias de Sumaré

Sumaré recebeu 800 cestas básicas do Fundo Social de Solidariedade de São Paulo (FUSSP), por intermédio do deputado estadual Dirceu Dalben (PL). A solicitação foi realizada via ofício direcionado ao governador do Estado de São Paulo, com o objetivo de garantir a refeição básica nas mesas dos sumareenses que mais precisam, bem como a distribuição imediata de alimentos para todas as famílias em situação de vulnerabilidade social na RMC (Região Metropolitana de Campinas).

“A pandemia tem causado grandes impactos à vida das pessoas e nosso mandato está lutando muito para minimizar essas dificuldades. Estamos trabalhando para auxiliar o sistema público de saúde, mas também estamos atentos a outros anseios das famílias que mais precisam nesse momento de isolamento social. Fico grato e muito feliz em ver essas cestas básicas já na cidade de Sumaré para garantir a segurança alimentar e nutricional da nossa população”, destacou o deputado Dalben.

De acordo com a Prefeitura, as unidades de cestas básicas foram entregues ao Funssol de Sumaré e serão destinadas aos moradores que passaram por avaliação social pelas equipes da Secretaria de Inclusão Social e estão cadastradas nos CRASs (Centros de Referência em Assistência Social).

“Agradecemos muito ao Fundo Social de Solidariedade de São Paulo e ao nosso deputado estadual Dirceu Dalben, que intermediou essa doação ao município. Essas cestas chegaram em bom momento, ajudando-nos a atender 800 famílias que estão passando por um momento muito difícil nessa pandemia”, ressaltou a presidente do Funssol Sumaré, dona Mara Dalben.

“O alimento não pode faltar na mesa dessas pessoas e, para quem mais precisa, toda doação é bem-vinda. Por isso, as campanhas municipais de arrecadação de alimentos não perecíveis, promovidas pelo Fundo Social de Sumaré, continuam no município”, destacou.

Desde o início da pandemia, o parlamentar sumareense também defende a continuidade da oferta de merenda escolar mesmo durante o período em que as aulas estiverem suspensas, além da ampliação da distribuição de refeições nos restaurantes populares enquanto os refeitórios permanecerem fechados para evitar aglomerações.