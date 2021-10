Dalben conquista R$25 milhões pra obras em Sumaré

O deputado estadual Dirceu Dalben (PL) e o prefeito Luiz Dalben conquistaram junto à Desenvolve SP – instituição financeira do Governo do Estado – R$ 25 milhões para investimentos em Sumaré! Os recursos serão aplicados em obras de infraestrutura, como pavimentação, recapeamento asfáltico, construção de pontes, entre outras, a fim de garantir mais qualidade de vida à população!

“Há alguns anos atrás, Sumaré não podia obter nenhuma linha de crédito, porque não tinha liquidez no caixa. Hoje, com a gestão do prefeito Luiz Dalben, a cidade tem o nome limpo, as finanças estão controladas, os pagamentos em dia. Com isso, a pedido do prefeito e com a intervenção do nosso mandato, já tínhamos conquistado R$ 20 milhões junto à Desenvolve SP no ano passado. Agora, conseguimos mais R$ 5 milhões, totalizando R$ 25 milhões para investimentos em melhorias à população de Sumaré. Além de aumentar o valor, também conseguimos negociar a redução dos juros pela metade, de 6% para 3% ao ano, e aumentar o prazo para pagamento. Sem dúvidas, mais uma grande conquista para o município, que vai poder avançar ainda mais em obras de grande importância para os moradores! Contem sempre com nosso mandato, seguimos trabalhando firme para que Sumaré, assim como outros municípios paulistas, continuem em pleno desenvolvimento!”, falou o deputado.

O prefeito Luiz Dalben agradeceu ao parlamentar pela parceria. “Estamos muito felizes por mais esta importante conquista, que vai nos permitir colocar em prática muitos projetos para melhorar a qualidade de vida da nossa população! Agradeço a Deus, em primeiro lugar, ao nosso deputado Dirceu Dalben, que vem lutando não só por Sumaré, mas por todos os municípios paulistas, e também ao Governo do Estado, que tem olhado com atenção para a nossa cidade”, comentou o prefeito.

O Deputado Dalben também já destinou para Sumaré R$ 11,428 milhões via emendas parlamentares para investimentos em infraestrutura, pavimentação e recape, além de recursos para a saúde, esportes, cultura e lazer. Conquistou ainda, junto ao Governo do Estado, a duplicação da Rodovia Adauto Campo Dall’Orto, que dá acesso aos moradores de Sumaré, Paulínia e Hortolândia a Rodovia Anhanguera (em andamento); a construção de um viaduto entre Sumaré (Parque Bandeirantes) e Hortolândia (Jardim Nova Europa), sobre a linha férrea (abertura de licitação autorizada); e a recuperação de quatro importantes vias de acesso: Avenida João Argenton (Sumaré – Nova Odessa), Estrada Municipal Mineko Ito (Nova Veneza – Área Cura), Sumaré – Monte Mor e Rodovia Virginia Viel Campo Dall’Orto.

Dalben atuou ainda junto aos governos estadual, federal e à Rumo Malha Paulista e conquistou a construção de outros três viadutos sobre a linha férrea em Sumaré, ligando a região central a outras regiões da cidade. As obras devem ser realizadas pela Rumo, concessionária da malha ferroviária paulista.