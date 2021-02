DAE troca rede na Carmine Feola e Bulgária

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou, na manhã desta quinta-feira (18), as obras de troca de rede de água nas Ruas Carmine Feola e Bulgária, entre as Ruas Joaquim Nabuco e Avenida 9 de Julho, na região do bairro São Domingos.

Serão substituídos, aproximadamente, 250 metros de rede de ferro por PVC de 50mm, material mais resistente. A obra irá melhorar o abastecimento naquela região.

O serviço está previsto para ser concluído no dia 23 (terça-feira).

No cronograma de trabalho da autarquia desta quinta-feira estão programados 71 serviços para serem executados em várias regiões da cidade.