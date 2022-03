DAE testa nova bomba que vai levar mais água para o Pós-Anhanguera

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana iniciou nesta quarta-feira (9) os testes com o novo conjunto motobomba que vai aumentar a quantidade de água enviada para a região do Pós-Anhanguera. O equipamento mais potente que o anterior já foi ligado, após a chegada do painel elétrico e do inversor de frequência, completando as obras elétricas preparatórias que foram necessárias na ETA (Estação de Tratamento de Água).

A fase de testes permite aos técnicos observar o comportamento da bomba para posteriormente colocar em funcionamento completo, o que deve ocorrer ainda nesta semana. O investimento total é de R$1.345.946,03 de recursos próprios da autarquia.

O prazo previsto para finalização da instalação da bomba era para a próxima semana, mas foi antecipado. O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi visitaram a ETA hoje e acompanharam o andamento da instalação.

“Viemos fiscalizar e acompanhar de perto a ligação da nova bomba que vai enviar mais água para o Pós-Anhanguera”, afirmou Chico. “Estamos muito confiantes no trabalho que está sendo feito e que vamos resolver esse problema de falta de água nesta importante região da nossa cidade”, completou o prefeito.

Com esta nova bomba, a capacidade de bombeamento vai ser ampliada de 200 para aproximadamente 350 litros por segundo de água enviada para os bairros desta parte da cidade.

A região que será beneficiada com essas obras compreende diversos bairros e possui três reservatórios: o R12, reservatório que fica no Jardim Brasil, que atende uma população de 23.755 pessoas da região do Zanaga, Jardim Brasil, Vila Bela, Distrito Industrial, Vale das Nogueiras, Salto grande; o R13, reservatório que fica na Chácara Letônia, que atende uma população de 8.983 pessoas da região da Praia dos Namorados, Iate Clube de Campinas e de Americana, Villagio, Asta, Jardim das Paineiras; e o R14, reservatório que fica na Praia Azul, que atende uma população de 13.469 pessoas da região da Praia Azul, Jardim América II, Montebelo, Parque Dom Pedro, Jardim da Mata, Barra do Cisne e Imperador.