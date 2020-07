DAE substitui rede de esgoto no Bosque dos Ipês

O DAE iniciou nesta semana, as obras de substituição de rede de esgoto no bairro Bosque dos Ipês. A equipe começou pela Rua Franz Hetzl e já foram substituídos aproximadamente 210 metros de rede. De acordo com a direção da autarquia, o material usado é o PVC de 150 mm.

O DAE destaca ainda que foram feitos novos poços de visita (PV) e que essa obra faz parte da ampliação de redes de coleta e afastamento de esgoto do programa de saneamento de Americana.