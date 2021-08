DAE substitui rede de esgoto na Men de Sá

A Rua Men de Sá, no Vale das Nogueiras, está recebendo nova rede coletora de esgoto de 400 milímetros de PEAD, em substituição a rede antiga de manilha que era de 200 milímetros.

De acordo com a autarquia, a rede era insuficiente para a demanda atual e, consequentemente, a geração de esgotos domésticos da região. Esse trabalho terá a duração média de 15 dias, pois trata-se de um serviço mais lento em função do diâmetro da tubulação e características do solo.

Essa troca irá aumentar a velocidade do esgoto dentro das redes, reduzindo assim, a possibilidade de obstrução e o extravasamento nos PV’s (poços de visita). O trabalho teve início na segunda-feira (16).