Nesta quarta-feira (11), as equipes do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana estão em diversos bairros da cidade e a programação conta com 72 serviços que incluem ligações de água e esgoto, consertos de rede de água e de cavaletes, entre outros. Um dos atendimentos foi feito na Rua Isabela Gonçalves Ferro Santarosa, na região das praias Azul e dos Namorados.