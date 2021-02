DAE se torna calcanhar de aquiles de Sardelli

Com menos de dois meses de governo e em pleno verão- período de chuvas- o DAE já se tornou o calcanhar de aquiles do governo Chico Sardelli/PV. O governo manteve o diretor geral do departamento, Carlos Zapia, e o marqueteiro Francisco Rangel (ligado ao ex-prefeito Omar Najar) e não apresentou um programa ou medidas de impacto para reduzir as crises que afetam vários bairros da cidade.

Em grupos de whatsapp e em páginas do facebook, as reclamações são diárias e o problema parece até ter se intensificado nas últimas semanas. Com boa vontade e um estilo diferente do antecessor, Sardelli goza de boa reputação junto ao eleitorado, mas lhe falta um programa claro pra a questão da água.

SAÍDAS E FALTAS- Candidato da situação no ano passado, Sardelli foi criticado por adversários por ter fortes ligações com o DAE e por não apresentar soluções para o tema da falta d’água. Seu adversário Rafael Macris/PSDB foi o mais ousado e atacava que a gestão deveria ser privada do DAE. A outra adversária importante no jogo- Giovana Fortunato/PDT– reclamava do ‘cabidão’, que atrapalha uma gestão mais eficiente.