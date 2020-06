DAE SB segue com obras de abastecimento de água na Zona Leste

As obras da segunda etapa de ampliação do sistema ETA IV (Estação de Tratamento de Água) seguem beneficiando a Zona Leste de Santa Bárbara d’Oeste. O DAE (Departamento de Água e Esgoto) do município homologou, nesta quarta-feira (17), a sequência das obras de setorização e instalação de novas redes e adutora, atendendo agora as regiões dos bairros Mollon, Jardim Amélia e Jardim das Palmeiras. A empresa vencedora da licitação é a Replan Saneamento e Obras Ltda, no valor de R$ 4,2 milhões.

Assim como ocorreu recentemente nas regiões da Cidade Nova e Jardim Europa, a setorização Mollon/Amélia trará inúmeros benefícios, como troca de redes antigas, controle de pressão, aumento de água reservada, maior regularidade no abastecimento, qualidade da água, controle de vazamentos não visíveis, redução de perdas e ações socioambientais com moradores dessas regiões – atividades que no momento se encontram suspensas por conta das medidas de isolamento social, motivadas pela pandemia do novo coronavírus.

A nova adutora terá um percurso de 4.500 metros, entre os centros de reservação do Jardim Amélia e do Jardim das Palmeiras. A tubulação atende exigências das normas técnicas e substituirá a antiga de material de amianto. O percurso percorrerá trechos na Rua do Cobre (reservatórios Amélia), Av. Santa Bárbara e ruas do Papel, do Diamante, do Amianto, Limeira, Socorro, Indaiatuba, Iracemápolis e João B. Machado (reservatórios Palmeiras).

A segunda etapa de ampliação do sistema ETA IV é composta por um conjunto de obras – a maioria finalizada – que reforça o abastecimento de água na Zona Leste. O investimento total desta etapa é de R$ 15,3 milhões, com recursos próprios do DAE e do Governo Federal.

A homologação foi publicada nesta quinta-feira (18) no jornal local. Mais detalhes das obras da primeira e segunda etapas de ampliação do sistema ETA IV podem ser conferidos no site da autarquia: www.daesbo.sp.gov.br.