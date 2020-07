DAE SB comemora melhora no abastecimento de dois bairros

O programa do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste que envolve ações de controle de pressão e vazão na distribuição de água, como reforços de redes e instalações de válvulas redutoras de pressão (VRPs), contribuiu com a melhora significativa no abastecimento de água nos bairros São Joaquim e Vila Linópolis. Levantamento feito nos últimos 12 meses aponta uma redução em cerca de 80% no número de manutenções nessas regiões. O programa já foi alvo de estudos no município pela ARES/PCJ.

As correções, que incluíram também pesquisas de vazamentos não visíveis, se deram no período de 2016 a junho de 2019, período em que as médias de reparos de vazamentos nestes dois bairros registravam 120 manutenções no ano. Com os trabalhos, e a partir das instalações das VRPs, em junho de 2019, as quantidades de manutenções diminuíram para 26, no São Joaquim, e 29, na Linópolis – dados obtidos através de levantamento feito no período de junho de 2019 a junho de 2020, pela equipe de Engenharia da autarquia.

O programa, que segue pelo DAE em outros pontos da cidade, em 2012 serviu de estudos pela Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES/PCJ), que envolveu parcerias de empresas privadas para testes de novas tecnologias e vem sendo apresentado a vários países. Na ocasião, o bairro barbarense pesquisado foi o Jardim Itamaraty.

Santa Bárbara d’Oeste lidera os serviços de satisfação em saneamento básico entre os 56 municípios associados a ARES-PCJ. A conquista, resultado da recente pesquisa da própria Agência Reguladora, feita com moradores das cidades, comprova o empenho e dedicação de toda equipe técnica do DAE nos projetos e investimentos no município, visando manter a qualidade da água e a eficiência nos serviços de esgotamento sanitário.