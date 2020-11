DAE Santa Bárbara vai trocar adutora na Zona Leste

A Zona Leste de Santa Bárbara d’Oeste terá sua principal adutora de água tratada substituída através de obra do DAE (Departamento de Água e Esgoto) do município, que homologou nesta quarta-feira (25) a licitação que visa à contratação de empresa específica para instalação de mais de 8.000 metros de novos tubos para essa região, com investimento de R$ 10.885.886,61, verba provenientes do Fehidro, por meio da utilização de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, e própria do DAE.

A nova adutora terá um percurso desde a ETA IV (Estação de Tratamento de Água), no Jardim Souza Queiroz, até os centros de reservação de água do Planalto do Sol, Cidade Nova, São Fernando, Palmeiras e Santa Rosa, via Avenida São Paulo.

A troca da tubulação antiga tem como objetivo principal adequar o serviço de abastecimento para a Zona Leste, reduzir perdas de água e custos com manutenções, haja vista que a adutora antiga está desgastada e sua substituição é necessária devido aos constantes rompimentos que causam transtornos à população.

A obra terá início nos próximos dias e beneficiará cerca de 70.000 habitantes, atendendo os bairros Planalto do Sol, Zabani, Santa Fé, Nova Conquista, Cidade Nova I e II, Esmeralda, Pérola, Pérola B, São Fernando, Loteamento Industrial Antônio Zanaga, Santa Rosa I e II, Turmalinas, Adélia I e II, Cândido Bertini I e II, Vila Dainese, Dona Regina, São Camilo, Ch. São Sebastião, Palmeiras, Parque das Nações, Ferrarezi, Jardim Europa I, II, III e IV, Frezzarin, Parque Planalto e Jardim dos Manacás.

A Homologação, Modalidade Concorrência nº 02/2020, cuja empresa vencedora é “Consórcio ETA Santa Bárbara d’Oeste”, foi publicada na edição desta quinta-feira (26) no Jornal local, Diário de Santa Bárbara d’Oeste.