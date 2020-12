DAE Santa Bárbara reduz em 90% os copos descartáveis

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste entregou, em dezembro de 2019, canecas sustentáveis (material reciclado) aos funcionários em evento da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – Sipat – e, no período de um ano, o consumo dos copos descartáveis caiu em torno de 90%. A ação interna, que reduziu em média até 900 copos plásticos por servidor, é uma iniciativa das Divisões de Gestão e Licenciamento Ambiental e Gestão de Resíduos da autarquia, e foi aprovada pelos servidores.

A intenção da substituição dos copos de plásticos por canecas foi intensificar a conscientização sobre as práticas sustentáveis no dia a dia, tanto no trabalho quanto em casa, e contribuir com a preservação do meio ambiente, ajudando a reduzir os impactos ambientais, uma vez que os copos descartáveis quando incinerados emitem gases nocivos na atmosfera e quando dispostos no solo levam mais de 100 anos para se decompor na natureza, além de sua reciclagem ser pouco viável pelo alto custo no processo.

Considerando todos os setores de responsabilidade do DAE, em 2018 foram consumidos um total de 305.000 copos descartáveis, entre copos de 50 ml (café) e 180 ml (água), em 2019 esse número subiu para 328.800 copos. O custo anual em média para o Departamento era de R$ 5.800,00. Com a adesão das canecas, o consumo de copos descartáveis caiu para 35.000, com custo de R$ 514,00. Números que a Diretoria de Gestão Ambiental da autarquia barbarense prevê diminuir ainda mais através da continuidade das ações com os trabalhadores.

As canecas são de material de plástico reciclado e fibras de coco, e foram distribuídas em torno de 370 canecas. Cada uma delas possui a identificação do registro do funcionário, que fica responsável pelo cuidado das mesmas. A medida deixou de gerar nesse período (dez/2019 a dez/2020) aproximadamente 0,5 tonelada de resíduos plásticos que seriam destinados para aterro.