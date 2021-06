DAE Santa Bárbara planta em área de nascente

Na manhã desta segunda-feira (7) ocorreu um plantio de 170 mudas de árvores de espécies nativas regionais, em área de preservação permanente de uma das nascentes da represa São Luiz. O plantio fez parte das ações de comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (05/06). Na ocasião, os participantes receberam informações sobre a importância das ações de reflorestamento junto às nascentes do município, uma vez que as nascentes preservadas são responsáveis por manter a regularidade da vazão de água nos corpos hídricos e represas, além de beneficiar a qualidade da água.

Nos últimos três anos, a Represa São Luiz recebeu quase 18 mil mudas de árvores de várias espécies nativas regionais, contribuindo com o reflorestando da sua mata ciliar e na formação de novas áreas de mata, reforçando a segurança deste importante manancial de abastecimento no município. Respeitando as medidas restritivas por conta da pandemia, o evento contou com a colaboração de uma pequena parcela de funcionários do DAE e da Secretaria de Saúde do município, além da participação de membros de grupos organizados de bike da cidade.