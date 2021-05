DAE Santa Bárbara aprimora atendimento e treina funcionários

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste ofereceu, nesta sexta-feira (28), capacitação aos servidores com o intuito de reciclar o conhecimento e aperfeiçoar os procedimentos internos relacionados aos serviços prestados e, principalmente, aprimorar o atendimento ao cidadão, estendendo o sistema informatizado de ordens de serviços em atividade às empresas terceirizadas – contratadas pela autarquia para execução de serviços de reparos de asfalto e calçada.

Na ocasião, o diretor-superintendente do DAE, Laerson Andia Junior, reforçou aos servidores os princípios básicos para um bom atendimento à população e a importância da colaboração de todos, administrativo e operacional, ligados diretamente ao atendimento, visando eficiência na comunicação interna, desde a abertura das ordens de serviços à conclusão e encerramento, buscando sempre agilizar e melhorar cada vez mais a qualidade no atendimento.

“Vamos trabalhar forte para reduzir o nosso ciclo médio de execução das O.S. (ordens de serviços)”, comentou o superintendente, que também destacou a definição, o conceito e a necessidade de cada um dos pilares que sustentam a cultura organizacional do Departamento – Missão, Visão e Valores.

Na sequência, o servidor João Gabriel de Mello Grego, que atua na operação de transferências de dados do sistema de atendimento ao cidadão, reforçou a explicação passo a passo do aplicativo utilizado internamente às equipes operacionais do DAE e aos representantes das empresas, que foram convidados a participar da reciclagem.

O DAE tem disponíveis os canais de atendimento ao público:

– telefones 0800-770-3459, ligação somente por meio de telefone fixo, e o 3459-5910, ligação de fixo e celular;

– mensagens por whatsapp: (19) 9.9992.6848 ou (19) 9.9799.6719;

– aplicativo: AcesseDAESBO – disponível para download gratuitamente no Play Store do sistema Android;

– emails: [email protected] e [email protected];

– Ouvidoria para casos pós-atendimento inicial, através do telefone (19) 3459-5906 e email: [email protected].