DAE faz limpeza na captação de água no Rio Piracicaba

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana executou, na manhã desta quinta-feira (11), serviços de manutenção para a limpeza na captação de água localizada no Rio Piracicaba. Com a ajuda de um mergulhador foram retirados lixo, entulho e vegetação concentrados no local.

A manutenção é realizada constantemente como forma de prevenção para não comprometer o sistema de abastecimento.

O DAE segue diariamente o cronograma de trabalho visando atender as demandas dos munícipes. Nesta quinta-feira (11), estão programados 71 serviços.