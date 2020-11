DAE realiza manutenção em viela de esgoto no Zabani

Equipes de manutenção em redes de esgoto do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste trabalharam, durante a semana passada, na instalação de um trecho da rede coletora na Rua João Eduardo MacKnight e Avenida Augusto Scomparim, no Parque Zabani.

No local, a nova rede conta com 90 metros de extensão e dois novos poços de visita (PVs) que interligam a tubulação nas redes coletoras de esgoto existentes. A intervenção foi necessária para desviar o efluente doméstico de uma antiga viela que se encontrava com sua estrutura danificada pelo tempo, cerca de 40 anos.

A melhoria atendeu uma solicitação antiga dos moradores dos imóveis mais próximos desse canal de afastamento de esgoto que já não suportava a demanda daquela região e causava transtornos com entupimentos e riscos de vazamentos. O reparo de asfalto, nas duas vias onde ocorreram a obra, está inserido no cronograma de serviços da autarquia.