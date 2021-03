O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana realizou, na manhã desta segunda-feira (22), a desinfecção no drive thru da vacinação contra a Covid-19, na região da Unidade de Saúde no bairro São José, e também no Hospital Municipal.

A autarquia irá realizar a desinfecção em outros ocais da cidade, áreas de grande circulação de pessoas, como hospitais, terminal de ônibus, entre outros espaços.

Para a higienização, o DAE aplica nos locais uma solução de hipoclorito de sódio.