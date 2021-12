DAE realiza 78% dos atendimentos por meio digital ou telefônico em 2021

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou, em 2021, 78,36% dos atendimentos de maneira digital ou por telefone. No total, foram 176.488 atendimentos registrados até o dia 22 de dezembro, sendo que 138.297 foi por meio telefônico (63.165), por WhatsApp (51.117), por e-mail (14.181) ou pela plataforma de protocolo 1Doc (9.834), feita pelo site, opção que teve início no mês de julho.

O atendimento presencial foi apenas 21,63% do total realizado no ano, sendo 38.191, somando aqueles que aconteceram na sede da autarquia e nas Administrações Regionais. Na sede do DAE, foram 22.078; na Regional do bairro Cidade Jardim, foram 4.459; na Regional do Parque Gramado, foram 5.179; na Regional do Zanaga, foram 3.918; e na Regional Praia Azul, foram 2.557.

O superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, reforçou que o atendimento digital ou por telefone é uma tendência, mas que o período de pandemia da Covid-19 foi fundamental para diminuir o atendimento presencial. “Enfrentamos um momento delicado em que o atendimento presencial precisou ficar em segundo plano, fazendo crescer o digital e telefônico”, comentou. “Além disso, a facilidade desses meios é um diferencial que a população tem aproveitado, resolvendo situações de onde estiver, com muito mais rapidez. Por isso, ampliamos as opções de atendimento digital neste ano”, completou Zappia.

Os canais de atendimento do DAE, além do presencial, são: telefone 0800 123737, todos os dias, das 6h à meia-noite; WhatsApp (19) 98424 4800, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas; pelo site daeamericana.com.br (no ícone Protocolo DAE – 1Doc); ou pelo email [email protected]