DAE atende na plataforma Americana Digital

Com o objetivo em desburocratizar e tornar mais eficientes e ágeis seus procedimentos, o Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE) irá disponibilizar para a população, a partir de 01 de julho, a possibilidade em fazer protocolos através da plataforma Americana Digital.

A ferramenta foi implantada em março de 2020 pela Prefeitura de Americana e é voltada para a comunicação interna e externa, tramitação de protocolos de maneira eletrônica (sem papel) e aprovação de projetos e alvarás totalmente digital, que permite acompanhamento em tempo real de cada etapa do processo via celular, tablet, desktop e notebooks, em qualquer hora e lugar.

De acordo com administração do DAE, poderão ser protocolados no 1DOC os seguintes assuntos:

Alteração Cadastral; Alteração data vencimento da fatura; Baixa em Conta; Cancelamento de Multa por Infração; Certidão de Viabilidade; Corte a pedido; Cotas ETE Carioba; Desligamento Definitivo; Devolução; Elogios / Agradecimentos; Extensão de rede de água; Extensão de rede de esgoto; Extensão de rede de água + esgoto; Ligação Adicional de Água; Ligação Água e Esgoto; Ligação de Esgoto; Medições; Mudança de Cavalete; Parcelamentos; Prorrogação de Prazo para atender Notificações; Recadastramento de Entidade Filantrópica; Reclamação/Sugestão; Recolocação de Hidrômetro; Religação de Água; Revisão/Cancelamento de Auto de Infração; Revisão de Fatura por vazamento interno; Revisão de Categoria; Revisão de Economias; Revisão de Fatura por Desabastecimento; Revisão de Fatura por N.A.; Revisão de Leitura; Solicitação de cópia de protocolos; Substituição de Hidrômetros; Tarifa Residencial Social; Teste de Hidrômetro; Transferência de Débitos;

Assim que o usuário o selecionar o assunto, haverá explicações sobre o que se refere, os documentos e exigências necessárias e o custo. Cada assunto está parametrizado para que o primeiro andamento seja automaticamente direcionado ao setor competente, a fim de facilitar o fluxo das tramitações internas. A plataforma on-line está disponível no site da Prefeitura Municipal, www.americana.sp.gov.br

O DAE alerta também que os protocolos físicos, já existentes e feitos antes do dia 1 de julho deverão ser consultados da forma atual, através do site do DAE. Os novos protocolos e consultas por meio do Americana Digital irão valer a partir de 1 de julho.