O diretor do Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE), Carlos Zappia, em entrevista coletiva na última sexta-feira, falou sobre a falta d’água no município.

De acordo com ele, o novo barramento no Rio Piracicaba entregue pelo prefeito Omar Najar (MDB) é o que vem garantindo a captação de água durante o período de estiagem. Zappia falou sobre o baixo nível da água do Rio e que sem a recente ação, Americana estaria enfrentando problemas também de captação.

