DAE na manutenção e Sosu faz manutenção e limpeza

A Rua Jorge F. Gustavo Berggren, na região do bairro Vila Mariana, recebeu nesta terça-feira (6) manutenção do Departamento de Água e Esgoto (DAE) Americana. Na via, foi executado reparo na rede de água, que apresentava vazamento.

No cronograma de trabalho do DAE, mais 64 serviços estão programados para esta terça-feira em diversos locais da cidade. São consertos de rede de água e de cavalete, ligações de água e esgoto, entre outros.

Sosu faz manutenção e limpeza na Avenida São Jerônimo

As equipes de limpeza e manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana estão executando, nesta terça-feira (6), serviços na Avenida São Jerônimo. O trabalho de capinação, pintura de guias e recolhimento de entulho prossegue na via até esta quarta-feira (7).

O serviço foi realizado nas ruas da região do bairro Cidade Jardim na semana passada. Após a conclusão do trabalho na Avenida São Jerônimo, as equipes vão executar a limpeza na avenida Raphael Vitta, segundo a Sosu.