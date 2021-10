O Programa “Água na Torneira”, do Departamento de Água e Esgoto (DAE) – Prefeitura de Americana, prossegue com a substituição da rede de abastecimento de água da cidade, visando melhorar o serviço prestado à população. Na terça-feira (26), começou a troca da tubulação na Rua Francisco Giongo, entre as ruas Fioravante Chinelatto e Rua Ângelo Olivieri, no bairro Vila Dainese.

Serão trocados aproximadamente 80 metros da rede antiga pela rede PVC.