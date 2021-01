DAE intensifica serviços de roçagem em locais próprios

Os locais de responsabilidade do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, que possuem vegetação em suas áreas, estão recebendo as manutenções periódicas com os trabalhos de poda de árvores, roçagem e capinação do mato. A finalidade dos serviços é manter a segurança no entorno dos locais e o bem estar dos servidores que atuam nesses pontos, além de proporcionar um visual agradável.

As ações são realizadas nos centros de reservação de água tratada (reservatórios), nas estações elevatórias e nas estações de tratamentos de água e de esgoto. Nesta semana, a equipe coordenada pela Divisão de Gestão Ambiental da Autarquia concluiu os trabalhos de limpeza em nove pontos, incluindo reservatórios e estações elevatórias de esgoto existentes nos bairros: Vale das Cigarras, Cruzeiro do Sul (3 locais), Dona Margarida, Vila Sartori, Jardim Barão, Jardim Amélia e Planalto do Sol.

Além desses locais, o DAE mantém durante todo ano a manutenção e a restauração ambiental nas áreas de mananciais, onde as mata ciliares recebem os tratos culturais para os plantios de mudas de variadas espécies de árvores, melhorando a cobertura vegetal, e, nos períodos de estiagem, a construção de aceiros – separação da vegetação – a fim de evitar a propagação de possíveis focos de incêndios.

Na programação da próxima semana estão inseridos os serviços de limpeza nos reservatórios do Parque das Nações, Jardim Europa e da Estação Elevatória de Esgoto do Parque Olaria. Demais locais serão ainda definidos pelo Departamento no decorrer da semana.