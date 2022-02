DAE intensifica serviços de reparo de asfalto

Com a pausa no período de chuvas os serviços de recomposição do asfalto, de responsabilidade do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, foram intensificados nesta semana nas vias onde ocorreram manutenções corretivas nas redes de água/esgoto e instalações de novas ligações que necessitaram de aberturas de valas no asfalto.

A Autarquia já havia ampliado no mês passado o número de equipes para agilizar as demandas. Com as chuvas o andamento dos serviços ficou prejudicado, retornando com força nesta semana. As equipes ficam empenhadas de segunda-feira a sábado em diferentes bairros do município, podendo atender até 40 pontos de aplicação de massa no dia.

Em 2021 foram investidos R$ 2,9 milhões em mais de 22 mil m² de reparo de asfalto no município. O trabalho compreende o esquadrejamento do reparo, reescavação com a compactação do local, colocação da bica corrida e cimento, recompactação da bica e, logo em seguida, uma outra equipe finaliza com a massa asfáltica. A medida visa uma maior durabilidade do serviço.