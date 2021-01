As equipes do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou a semana com 62 serviços programados para esta segunda-feira (18). Na Rua Hermínio Sacilotto, no Jardim Paulistano, por exemplo, máquinas e funcionários executaram o conserto de vazamento de água.

Na programação diária do DAE, consertos de vazamentos de água, de cavalete, ligações de água e esgoto, para deixar em dia a manutenção da cidade.