DAE informa que cronograma da nova captação segue normal

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana está executando, nesta segunda-feira (1º/3), as obras de interligação da nova Captação de Água no Rio Piracicaba. A cidade toda deve ficar sem água até quarta-feira.

Segundo a autarquia, as obras foram iniciadas por volta das 4h com o esvaziamento da adutora e o trabalho está na fase de remoção da flange cega, que é um processo gradual e lento, porém os trabalhos estão dentro do cronograma.

Para a realização dos serviços, a captação de água foi paralisada, devendo o abastecimento ser retomado 18h, com previsão de normalização em até 72h, segundo previsão do DAE.