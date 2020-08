DAE informa interligação do novo reservatório no São Roque

Nesta quarta-feira (12), o DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) fará a interligação do novo reservatório R8, na região do bairro São Roque. O serviço irá começar às 7 horas e está previsto para terminar às 15 horas do mesmo dia.

Durante o serviço poderá haver desabastecimento de água nos bairros que são atendidos pelo reservatório R8, que são, Jardim Mário Covas, Jardim São Jerônimo, Parque Gramado, Jardim Bazanelli, Jardim São Roque, Vila Dainese, Sítio da Gruta, Parque da Liberdade, Jardim da Paz, Jardim da Balsa I e II, Jardim das Orquídeas, Jardim Dona Rosa, Vale do Rio Branco, Catharina Zanaga, Parque das Nações e Morada do Sol.