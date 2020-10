A região do São Luiz vai ganhar, nesta quinta-feira, um novo reservatório de água. A obra será inaugurada às 16h pelo departamento de água e esgoto (DAE).

A nova estação de reservação vai abastecer toda a região do São Luiz, além do Jardim América e parte do Campo Limpo.

“Já está minimizando e muito a problemática de água naquela região”, disse o diretor do DAE, Carlos Zappia.

O reservatório tem capacidade para 2,5 milhões de litros e já está em operação funcional.