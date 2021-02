A Rua Gelindo Cia, no bairro vila Bela, recebeu, nesta quinta-feira (25), manutenção do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana. Na via, foi executado o reparo para conter o vazamento na rede de água.

Mais 51 serviços estão no cronograma de trabalho do DAE para esta quinta-feira.