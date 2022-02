DAE faz manutenção preventiva na ETE Toledos II

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, por meio de sua equipe operacional, realizou nesta semana uma manutenção preventiva nos conjuntos motobombas da Estação Elevatória de Esgoto Toledos II, responsável pelo recalque dos efluentes afastados pelo principal emissário do sistema ETE – Estação de Tratamento de Esgoto Toledos II, localizada na antiga Fazenda Jamaica, à margem do Ribeirão dos Toledos.

O trabalho realizado atende o planejamento de manutenções da Autarquia e teve como objetivo substituir peças desgastadas, limpeza de tubulações e avaliação do desempenho do sistema como um todo. As intervenções foram fundamentais para manter esse sistema em plena operação, evitando assim situações com paralizações de maior proporção, pois a corrosão por abrasão é bastante severa sobre as peças que entram em contato com o esgoto por um determinado tempo.

A Elevatória é responsável pelo bombeamento de mais de 40% de todo o esgoto coletado na cidade para o devido tratamento na ETE Toledos II, que fica ao lado, em outra margem do Ribeirão.

Além de constantes investimentos significativos na infraestrutura de novas redes e estações de operação, o DAE investe fortemente em planejamento de manutenção preventiva e corretiva, atuando com suas equipes operacionais e administrativas formadas por um eficiente corpo técnico compromissado com o tratamento de 100% do esgoto coletado no município.