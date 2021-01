DAE faz manutenção na captação e deve faltar água em vários bairros

Nesta quinta-feira (7), o DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) está fazendo um extenso trabalho de limpeza na captação de água do Rio Piracicaba e informa que poderá haver deficiência no abastecimento da ETA (Estação de Tratamento de Água 1), prejudicando os bairros Santa Maria, Santa Catarina, Cidade Jardim, Jardim da Paz, Parque Novo Mundo e na parte baixa do bairro São Luiz.

De acordo com o DAE, o problema ocorreu por conta da grande quantidade de lixo decorrente da chuva e que se concentrou próximo a captação de água no Rio Piracicaba. O abastecimento será normalizado durante o dia.