DAE faz extensão de rede de água em Americana

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou, nesta segunda-feira (16), as obras de troca e extensão de rede de água na Rua Humberto Casagrande, no bairro São Luiz, e na Rua Tibiriçá, no bairro Conserva. O serviço faz parte do Programa “Água na Torneira” – Programa Municipal de troca contínua e modernização da rede de abastecimento na cidade, lançado em maio, pelo prefeito Chico Sardelli.

No trecho da Rua Humberto Casagrande, entre as ruas Luiz Nardo e a Avenida Joaquim Boer, está sendo feita extensão de rede de água. Serão aproximadamente 70 metros de rede PVC 50 milímetros de diâmetro e segundo a autarquia, a previsão é de concluir as obras até esta quarta-feira (18).

Na Rua Tibiriçá, está sendo trocada a rede de água entre as ruas Capitão Manoel dos Santos Sobrinho e Abolição. Serão trocados aproximadamente 100 metros de rede de ferro por 50 milímetros de diâmetro de PVC. A previsão de término dos trabalhos é de sete dias.

Além dos serviços do Programa “Água na Torneira”, o DAE conta ainda na programação desta segunda-feira com outros 52 serviços que incluem ligações de água e esgoto, consertos de rede de água e de cavaletes, entre outros.