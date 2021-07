DAE faz aposta forte em Programa “Água na Torneira”

O Programa “Água na Torneira”, do Departamento de Água e Esgoto (DAE) – Prefeitura de Americana, prossegue com a substituição da rede de abastecimento de água da cidade, visando melhorar o serviço prestado à população. Na segunda-feira (12), começou a troca da tubulação na Rua Oriente Rosalem com a Rua Agostinho Zanini, região do bairro São Domingos.

Serão cerca de 10 dias de trabalho para execução da troca de 200 metros de extensão de rede no local. A rede antiga, de ferro fundido, será substituída por tubulação de PVC, de 60 milímetros de diâmetro, material mais resistente.

Nesta quinta-feira (15), O DAE tem em seu cronograma de trabalho 73 serviços de manutenção para serem realizados em diversas regiões da cidade. Estão programados consertos de redes de água e de cavaletes, ligações de água e esgoto, entre outros.