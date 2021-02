Nesta segunda-feira (8), o Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana executou manutenção na Rua da Confiança, no Jardim da Paz. As equipes trabalharam no reparo de um vazamento de água na via.

A programação do DAE desta segunda-feira totaliza a execução de 67 serviços de manutenção e de ligações de água e esgoto em diversos locais da cidade.