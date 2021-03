DAE executa desinfecção no Terminal Metropolitano

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana realizou, na manhã desta terça-feira (23), a desinfecção no Terminal Metropolitano, na área central da cidade. O drive thru de vacinação na Avenida de Cillo e a rodoviária também receberam a medida de proteção e prevenção à Covid-19.

Na última segunda-feira (22), o DAE realizou a higienização o drive thru da vacinação que está sendo preparado na Avenida Antônio Pinto Duarte, no Portal de Americana, e também no Hospital Municipal.

Ouros locais da cidade vão receber as medidas de combate ao coronavírus, onde há grande circulação de pessoas, como hospitais, terminal de ônibus, entre outras áreas públicas.

Para a higienização, o DAE aplica nos locais uma solução de hipoclorito de sódio.