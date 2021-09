DAE divulga novo Whatsapp e aplicativo para população

Com o objetivo em disponibilizar serviços e atendimentos de forma ágil e segura, o Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE) vem intensificando a assistência on-line para a população e informa o novo número do Whatsapp, (19) 98424-4800.

O contato pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e no sistema podem ser feitas sugestões, críticas, demandas e manifestações.

A autarquia conta também com o aplicativo do DAE Americana, em que o munícipe deve preencher um formulário, informar o problema existente e inserir observações e foto do caso. O link para acessar o aplicativo é http://www.daeamericana.com.br/app/

Já no site do DAE pode ser emitida a 2ª via de conta, consultar débitos, acompanhar o cronograma de leitura, consultar protocolos, obter informações sobre a qualidade da água, consultar a documentação exigida para os diferentes tipos de serviços ou tirar dúvidas. O link para acessar o site é www.daeamericana.com.br

Além do aplicativo, do Whatsapp e do site, o DAE ainda disponibiliza os e-mails [email protected] e [email protected]