DAE deve profissionalizar comunicação

Calcanhar de Aquiles da prefeitura de Americana há pelo menos 3 anos, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) deve profissionalizar a comunicação com uma nova empresa cuidando da gestão da marca e da divulgação do trabalho feito na autarquia. ‘Grande amigo’ e articulista do ex-prefeito Omar Najar (MDB), o marqueteiro Chico Rangel parece não ter passado na prova para o trabalho de ‘pensar’ o DAE e sua comunicação. A princípio, ele e seus assessores estão garantidos no cargo, mas agora vendo a responsabilidade passar para outros pensadores que trarão um olhar de fora.

OMAR PIRA ODÉCIO– Conversas de bastidores indicam que Rangel se segura no cargo por conta da gratidão do prefeito Chico Sardelli (PV) a Omar. Outras pessoas acreditam que o cargo de Rangel é ligado ao presidente do Avante Zé Odécio, pai da vereadora Natália Camargo. Na pré-campanha a prefeito de 2020, Rangel foi o marqueteiro que Odécio, que abandonou a corrida e acabou indo apoiar o adversário de Sardelli Rafael Macris (PSDB).