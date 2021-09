DAE de Santa Bárbara prossegue com o Refis 2021

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste segue com os descontos de até 100% de juros e multas para pagamentos das contas de água em atraso até o mês de referência fevereiro de 2021, por meio do Programa de Recuperação Fiscal – Refis, que foi prorrogado por mais 60 (sessenta) dias através do Decreto Municipal nº 7.235, publicado no dia 2 deste mês.

O programa oferece a chance das pessoas físicas ou jurídicas ficarem em dia com as contas de água e quitarem as dívidas com os descontos nos juros e multas variando conforme as condições de pagamento, sendo 100% à vista, 90% em 2 (duas) parcelas, 80% de 3 (três) a 6 (seis) parcelas, 70% de 7 (sete) a 10 (dez) parcelas, 60% de 11 (onze) a 14 (catorze) parcelas e 40% de 15 (quinze) a 24 (vinte e quatro) parcelas. O valor mínimo das parcelas é de R$ 50 para pessoa física e R$ 200 para pessoa jurídica.

A adesão ao programa pode ser feita presencialmente na sede administrativa do DAE, na Rua José Bonifácio, 400, Centro, de segunda à sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 16h, ou pelo email: [email protected].

Dúvidas podem ser sanadas pelos telefones 0800-770-3459 (ligação de fixo) ou 3459-5910 (ligação de fixo e celular), e também por mensagens pelo WhatsApp: 9-9992.6848.