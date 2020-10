DAE. Criva se põe contra privatização e prega eficiência

O candidato do PSL a prefeito de Americana Major Crivelari respondeu ao NM o que pensa da atual situação do DAE. Para ele, privatizar não é a saída. Nem manter o atual comando. Leia abaixo.

A questão do DAE de Americana não é simples. A discussão agora não pode ser se quem vai resolver é o velho-comando ou o novo-comando. São ambos mais do mesmo. A atual administração indicou um e recomendou o outro. Estão querendo iludir o cidadão de Americana. Quem vai resolver o problema do abastecimento de água em Americana é o mais treinado e competente. Fique atento!

Digo que nem vender o patrimônio público, nem deixar continuar a mesmice que aí está. A população de Americana não pode mais pagar o preço de anos de desmando, nem deixar rifarem o que é do povo.

Eu represento a mudança que esta cidade precisa

Não seja iludido por uma ideia sem sentido. O DAE vem servindo a cidade de Americana há anos. E ainda vai continuar a servir. Precisa de um administrador sério e com coragem para romper com o cabide de empregos em que o transformaram nas últimas administrações. Precisa sim de investimentos, de tempo para realizar as obras necessárias, e para isso precisa de alguém com pulso e sabedoria. Eu conheço os caminhos da máquina governamental, sei onde levantar o investimento necessário e sei como realizar essa obra como ela deve ser, para que a cidade volte a ter qualidade de água e saneamento. Sei como acabar com o cabide de empregos que tornaram o DAE e fazer com que o DAE cumpra com seu papel.