A Rua Orozimbo Machado, na região do bairro Jardim São Vito, recebeu nesta quinta-feira (12) manutenção do Departamento de Água e Esgoto (DAE) Americana. Na via, foi executado reparo na rede de água, que apresentava vazamento.

No cronograma de trabalho do DAE, mais 52 serviços estão programados para esta quinta-feira em diversos locais da cidade. São consertos de rede de água e de cavalete, ligações de água e esgoto, entre outros.