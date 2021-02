DAE conserta vazamento, vai arrumar asfalto e vazamento volta

Uma leitora enviou ao NM a reclamação de que o DAE de Americana consertou um vazamento na avenida São Jerônimo, mas deixou o trecho com asfalto muito ruim. Quando foi feita a tentativa de consertar o asfalto, o vazamento voltou. Abaixo o relato da leitora- que pediu sigilo.

Olá boa noite, teria como publicar minha insatisfação e frustração com os serviços do DAE?

Comuniquei o vazamento no dia 27/01 fui atendida e vieram fazer o reparo em alguns dias, no entanto deixaram o local sem asfaltamento. Dias depois apareceu um buraco na Av São Jerônimo impediram o tráfego no local e desviaram para em frente de casa na Av América, local onde já havia o reparo, com isso os motoristas desviavam do buraco ainda não asfaltado e passavam rente a calçada gerando assim um novo vazamento e destruição do asfalto no local. Em contato com o DAE só me informam que irão encaminhar a solicitação ao responsável e até agora nada! Continua piorando a cada dia, já houve um motociclista que caiu de moto a noite. Frustração é esse o nome de ter um reparo em frente minha garagem sem previsão para conserto.