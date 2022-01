DAE começa desinsetização e desratização na região do São Luiz

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana começou, nesta quarta-feira (19), a desinsetização e desratização na rede de esgoto de mais um grupo de bairros. Agora está sendo atendida a região do São Luiz com o objetivo de controlar a população de insetos, como baratas, e também de ratos.

O serviço será executado nos seguintes locais nesta etapa: Jardim Helena, Campo Limpo, Jardim América, São Luiz, Jardim Boa Vista e Jardim Nossa Senhora de Fátima.

A orientação é para que a população desses bairros deixe os ralos das residências tampados durante o dia de trabalho, já que é feita a aplicação de inseticida líquido, nas paredes dos poços de visita, e também por meio de termonebulização, além da colocação de iscas para roedores.

Na sequência, a desinsetização e desratização serão realizadas na Vila Bertini 1, 2 e 3, Vila Mariana, toda região do São Vito, São Manoel, Jaguari e Nova Carioba.

Bairros atendidos

Até o momento, já foram atendidos os seguintes bairros com este serviço: Jardim da Balsa 1 e 2; Jardim das Orquídeas; Jardim Dona Rosa; São Jerônimo; Jardim da Paz, Parque da Liberdade, Parque Gramado, Jardim Basanelli, São Roque, Vila Dainese, Parque das Nações, Morada do Sol, Catharina Zanaga, Vila Amorim, Vila Omar, Jardim Miriam, Vila Massucheto, Jardim Dona Judith, Vale do Rio Branco, São Domingos, Bela Vista, Vila Santa Maria, Jardim Paulistano, Jardim Lizandra, Jardim Novo Horizonte, Jardim Guanabara, Distrito Industrial Abdo Najar, Antônio Zanaga, Vila Bela, Jardim Nossa Sra. Aparecida, Vale das Nogueiras, Jardim Brasil, Jardim Santa Eliza, Residencial Praia dos Namorados, Asta Novo Paraíso, Vale das Paineiras, Recanto Vista Alegre, Praia dos Namorados, Jardim Campo Belo, Praia Azul, Jardim Boer 1 e 2, Jardim Esperança, Jardim Mirandola e Jardim Bertoni.