DAE. Americanense se divide sobre crise da água

Mudou o governo, mas o americanense está dividido com relação à crise do abastecimento de água e o trabalho do DAE (Departamento de Água e Esgoto). Pesquisa feita pelo NM mostra que para 48,7% dos entrevistados, os serviços melhoraram, enquanto 50,6% indicam que o trabalho do DAE não melhorou nos últimos meses. Uma indicação dos entrevistados com relação ao governo atual é que existe reconhecimento do esforço em melhorar o sistema, mas ainda sem enxergar os resultados.

O levantamento feito no dia 3 de outubro ouviu 570 pessoas em 6 regiões de Americana e avaliou o governo Chico Sardelli (PV), a intenção de voto para presidente, governador, deputado federal e estadual- todos com cenários estimulados. A margem de erro para a amostra é de 2,5% para mais ou para menos com um intervalo de confiança de 95%.

Na cidade, foi anunciado novo centro oncológico, e 39% dos entrevistados disseram que ficaram sabendo da novidade.