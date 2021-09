DAE Americana informa furtos em poços artesianos

O Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE) registrou nesta terça-feira (21) furtos de torneiras e cabos elétricos nos poços artesianos dos bairros São Domingos, Parque das Nações, Jardim Brasil e no reservatório de água do bairro Jardim Ipiranga. De acordo com a autarquia, foram furtadas quatro torneiras do poço artesiano do Parque das Nações, duas do São Domingos e está sendo feito um levantamento sobre a quantidade de cabos elétricos roubados.

O DAE informou ainda que o poço artesiano do Jardim Brasil deverá voltar a funcionar normalmente até quinta-feira (23).