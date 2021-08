Americana. DAE alerta para risco de falta d’água esta segunda

O DAE de Americana emitiu um comunicado na noite deste domingo informando do risco de falta d’água esta segunda-feira a partir do período da manhã.

Em nota, o DAE afirmou que a captação de água no Rio Piracicaba e a ETE Carioba tiveram seus trabalhos interrompidos às 21h deste domingo em função do desligamento do sistema de da CPFL. Um incêndio na mata da região resultou na interrupção do abastecimento de energia até 21h35. O DAE já trabalha para reativar os serviços, e avalia que há possibilidade de haver intermitência em algumas regiões nesta segunda-feira.