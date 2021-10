DAE agora cobra a água por e-mail

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste já disponibiliza fatura por e-mail, opção que contribui com a preservação do meio ambiente com redução do uso do papel. A adesão pode ser feita pelos canais de atendimento 0800.770.3459 (ligação de telefone fixo); 3459-5910 (ligação de fixo e celular); (19) 9.9992-6848 ou (19) 9.9799-6719 (WhatsApp – apenas áudio ou mensagens) e pelo e-mail at[email protected], informando o “Código Ligação” (impresso na fatura) ou o endereço do imóvel e o e-mail que deseja receber a fatura de água.

A nova opção mantém a antecedência de mais de 30 dias para o pagamento da fatura, o que possibilita planejar o orçamento familiar e tempo necessário para eventuais correções de leituras, datas e ou valores junto ao DAE. O processamento e o envio das contas são, praticamente, simultâneos com a leitura realizada no hidrômetro do imóvel.

Para quem não aderir a conta por e-mail, o DAE informa que a conta impressa continuará sendo entregue na residência.