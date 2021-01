As equipes do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana estão atendendo as demandas diárias dos munícipes e realizando as manutenções nos bairros. Na manhã desta quarta-feira (27), funcionários estão trabalhando no conserto de um vazamento na rede de água na Avenida de Cillo.

São 62 demandas diárias que estão na programação do DAE desta quarta-feira.