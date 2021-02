Da TV pro OnlyFans, Musa além do gostosona, loira das redes e modelo desabafa

Vivi Fernandez no OnlyFans: “Louca para mostrar tudo”

A atriz Vivi Fernandez se rendeu a plataforma de conteúdo adulto OnlyFans e é a mais nova celebridade a aderir ao aplicativo nesta quarta-feira, 17.



A modelo e atriz brinca: “Estou louca para mostrar tudo”, o primeiro ensaio aconteceu em um apartamento em São Paulo. Vivi já antecipou que vai deixar os marmanjos babando e vai mostrar tudo: “se eles merecerem” brinca a atriz.



Foto: Cauê Garcia I CG Comunicação (divulgação)

Musa Thay Veríssimo: “quero ir além do gostosona”

De olho em novos projetos e pronta para estrear como atriz das pegadinhas da RedeTV, a musa fitness Thay Veríssimo está investindo mesmo na sua carreira artística. A loira acaba de fazer um curso de apresentadora com o conhecido diretor de TV Jorge Nassaralla, que já comandou programas no GNT, Multishow, Canal Off, Sportv e na plataforma Amazon Prime.

“Tem que estudar, não quero ser taxada só como a gostosona da TV, acredito no meu potencial e estou sonhando grande. Quero mostrar que beleza e conteúdo andam juntos, que uma coisa não exclui a outra, sabe? O curso vai me ajudar muito a encarar as câmeras, a improvisar e a me expressar melhor. TV é algo novo para mim, não quero me aventurar para cometer gafes e perder oportunidades. Vou estudar sempre”, garante.

Thay diz que, entre outras coisas, está aprendendo sobre postura na frente das câmeras, entonação de voz e a arte do improviso. A musa fitness não escondeu sua empolgação com esse novo projeto. Tanto que futuramente ela pensa em lançar seu próprio canal no YouTube para mostrar seu lado comunicadora.

“Estudei muito sobre postura, posicionamento e desenvoltura na frente das câmeras. Não quero ser igual algumas modelos que estão na TV só para preencher espaço”, alfineta. “Estou bem ansiosa para contar a novidade nas minhas redes sociais e falar sobre o programa que vou participar”, comemora a loira que já tem sua primeira gravação marcada para a semana que vem.

Gi Ramos chega chegando nas redes sociais

De londrina a beldade vai de canal no YouTube e Instagram conquistando a todos.

Apenas 22 aninhos de idade e uma vontade muito grande de conquistar o seu espaço, assim iniciamos para falar de Gi Ramos. A beldade que chama a atenção por onde passa, seja pelo sorriso cativante, ou seja pela altura já que estamos falando de uma mulher com 1,73 de altura.

Cada vez mais se dedicando as redes sociais ela já arregimenta mais de 20 mil seguidores em sua conta no Instagram @giselyramos_ e quer mais. Muitos convites tem aparecido e Gi vai aos poucos organizando e profissionalizando sua carreira que vai ganhando traços cada vez mais importantes. Com uma genética boa ela promete um corpo cada vez melhor e vai compartilhando tudo isso conosco, tem até um convite para realizar um ensaio profissional mais sensual o que deve acontecer em breve. Vale a pena acompanhar todos os próximos passos da moça e aguardar o que vem no decorrer do ano.

Amanda Andrade, rainha da Inocentes de Belford Roxo desafada

A pandemia do COVID-19 repercutiu em modificações de aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos.

Principalmente um desafio no sistema de saúde… estamos vivenciando uma fase muito triste e difícil, é um impacto histórico e social.

Culturalmente falando, o carnaval está completamente diferente de todos anteriores da nossa história. Fevereiro é conhecido tradicionalmente como mês da folia, mas em 2021 está sendo atípico. É muito difícil para nós criarmos uma expectativa e planos durante um ano inteiro, preparar um espetáculo e não poder consumá-lo.

Temos uma grande paixão por tudo, além de que, muitas pessoas vivem disso: são artistas, músicos, ritmistas, compositores, artesãos… profissionais que não vão trabalhar.



É lamentável, mas é uma questão mundial… perdermos muitas vidas, e não podemos nos expor antes de que toda população esteja vacinada.

Fui muito bem recebida pela Inocentes de Belford Roxo, tive o privilégio de conhecer e aprender a cada dia! Me entreguei de corpo e alma, me fortaleci e me realizei a cada dia! Foi uma honra imensurável, e um orgulho infinito estar ao lado do mestre Washington Paz e à frente da bateria Cadência da Baixada. Foi unânime entre eles, o pedido e vontade para que eu viesse novamente como rainha da bateria em 2021.



A expectativa era alta, eu passei grande parte da pandemia sonhando com um fevereiro alegre, com a população imunizada para que pudéssemos estar todos juntos novamente, festejando o maior espetáculo da Terra, porém nossos planejamentos foram alterados. Felizmente já temos a vacina, mas é preciso que todos estejam devidamente protegidos pra passarmos um carnaval feliz e confiante.

Mantenho a alegria e esperança de dias melhores, e que em 2022 possamos estar ainda mais fortes, para festejarmos com muita felicidade e união!

Amanda Andrade, rainha da bateria Inocentes de Belford Roxo 2020

BR Assessoria

Foto divulgação / Alex Curty