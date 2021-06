Da mente ao prato com chef Saschi

Conhecida no Instagram por suas receitas lowcarb cheias de sabor, com sobremesas e até salgadinhos de festa, a carioca Chef Saschi (171 mil seguidores) acaba de inaugurar seu primeiro quadro na TV: Da mente ao prato, novidade no Programa The One, da TV Aberta São Paulo (o canal pode ser acessado no Brasil inteiro pela NET TV canal 9 e Vivo TV canal 8). O programa vai ao ar às quartas, 23h, e aos domingos, às 22h30.

No quadro, a chef fala sobre saúde mental e alimentação equilibrada, com dicas sobre gastronomia saudável.