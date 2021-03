Cursos online e gratuitos oferecidos em parceria com o Sebrae

O Sebrae de Piracicaba, parceiro da Unidade de Desenvolvimento Econômico de Americana na oferta de cursos, está com inscrições abertas para uma série de cursos gratuitos e on-line, cujo requisito para participar é ser maior de 18 anos. Os treinamentos estão sendo oferecidos em colaboração com o Senai e o Senac.

Trata-se de uma oportunidade para desenvolver e iniciar um novo negócio ou aprimorar uma atividade que já vem sendo exercida. Os cursos terão início no mês de abril.

Pelo Senac, estão sendo oferecidos os cursos Aprenda a Vender Melhor no E-Commerce; Organize o Espaço do seu Salão de Beleza; Seja um Fotógrafo Profissional com seu Celular; Técnica para Desenvolver seu Comércio Eletrônico; Aprenda a Vender Melhor no Varejo; Aprenda os Cuidados com Biossegurança no Segmento de Beleza; Seja um Visagista Profissional; Venda Melhor com Técnicas Consultivas; Entenda Melhor Seu Cliente e Venda Mais; Estratégias de Venda para Produtos de Moda; e Converta Melhor suas Vendas Criando uma Experiência de Compra.

Pelo Senai, os cursos são Aprenda a Dimensionar Circuitos Elétricos Residenciais e Aprenda a Desenvolver Circuitos Elétricos.

As informações sobre os cursos podem ser obtidas no link http://bit.ly/PROGRAMA%C3%87%C3%83O_SEBRAE-PIRACICABA .